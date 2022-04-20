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Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek

Kahramanmaraş'ta TÜMKİAD'tan kan bağışı kampanyasına destek

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışında bulundu.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:36
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Türk Kızılay Onikişubat Kan Merkezinde düzenlenen programda TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve dernek üyeleri bir araya gelerek, kan bağışı gerçekleştirdi.

TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, dernek olarak kan bağışına dikkat çekmek amacıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Kızılay tarafından bu yıl başlatılan "Kan Dostum" kampanyasına destek olmak için düzenli olarak kan verdiklerini ifade eden Eliaçık, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu yüzden stokların her zaman dolu olması gerekiyor. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Salgın sürecinde kan stoklarının da düştüğünün fakındayız. Bizde hem derneğimizde hem de çevremizde kan bağışlama bilincini aşılamak amacıyla harekete geçtik. İşadamları olarak hem devletimizin hem milletimizin hem de Türk Kızılay'ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraşta TÜMKİADtan Kan Bağışı Kampanyasına Destek
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