Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul’da başlıyor!

Tüm Kahramanmaraşlılar ve Kahramanmaraş sevdalıları tanıtım günlerine davet edildi.
Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve değerlerini yaşatmak ve tanıtmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” düzenleyecek. 15 – 18 Şubat tarihleri arasında Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenecek tanıtım günlerinde; halk oyunlarından okur – yazar buluşmasına, konserden söyleşiye, atölyeden sergiye onlarca program düzenlenecek. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir;
15 Şubat Perşembe;
Saat: 12.00 Halk Oyunları Gösterisi
Saat: 13.00 Cevizli Şekerin Hikâyesi
Saat: 14.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası
Saat: 15.00 Kış Turizminin Yeni Gözdesi Yedikuyular Kayak Merkezi
Saat: 16.00 Yazar İrfan Toprak İmza Günü
Saat: 17.00 Şevket Gürlek Konseri
Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler
16 Şubat Cuma;
Saat: 12.00 Yemeni Atölyesi
Saat: 14.00 Halk Oyunları Gösterisi
Saat: 15.00 Avasım Okçuluk Atölyesi
Saat 16.00 İçli Köftenin Hikâyesi
Saat 17.00 Aynur Özdemir Konseri
Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler
17 Şubat Cumartesi;
Saat: 12.00 Halk Oyunları Gösterisi
Saat: 13.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası
Saat: 14.00 Protokol Açılışı ve Kurdele Kesimi
Saat: 15.00 Fuar Alanı Gezisi
Saat: 16.00 Yazar Sema Maraşlı Söyleşi ve İmza Günü
Saat: 17.00 Vehbi Vakkasoğlu Söyleşisi
Saat: 17.00 Hatice Gökçeli Konseri
Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler
18 Şubat Pazar;
Saat: 12.00 Ahşap Oyuncak Atölyesi
Saat: 13.00 Halay – Halk Oyunları
Saat: 14.00 Tarihçi – Yazar Mehmet Işık Söyleşisi
Saat: 15.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası
Saat: 15.00 Deprem Sergisi Gezisi
Saat: 15.30 Süleyman Güçlü Konseri