Kahramanmaraş tanıtım günleri İstanbul’da başlıyor!

Tüm Kahramanmaraşlılar ve Kahramanmaraş sevdalıları tanıtım günlerine davet edildi.

Kahramanmaraş’ın kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve değerlerini yaşatmak ve tanıtmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” düzenleyecek. 15 – 18 Şubat tarihleri arasında Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenecek tanıtım günlerinde; halk oyunlarından okur – yazar buluşmasına, konserden söyleşiye, atölyeden sergiye onlarca program düzenlenecek. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir;

15 Şubat Perşembe;

Saat: 12.00 Halk Oyunları Gösterisi

Saat: 13.00 Cevizli Şekerin Hikâyesi

Saat: 14.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası

Saat: 15.00 Kış Turizminin Yeni Gözdesi Yedikuyular Kayak Merkezi

Saat: 16.00 Yazar İrfan Toprak İmza Günü

Saat: 17.00 Şevket Gürlek Konseri

Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler

16 Şubat Cuma;

Saat: 12.00 Yemeni Atölyesi

Saat: 14.00 Halk Oyunları Gösterisi

Saat: 15.00 Avasım Okçuluk Atölyesi

Saat 16.00 İçli Köftenin Hikâyesi

Saat 17.00 Aynur Özdemir Konseri

Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler

17 Şubat Cumartesi;

Saat: 12.00 Halk Oyunları Gösterisi

Saat: 13.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası

Saat: 14.00 Protokol Açılışı ve Kurdele Kesimi

Saat: 15.00 Fuar Alanı Gezisi

Saat: 16.00 Yazar Sema Maraşlı Söyleşi ve İmza Günü

Saat: 17.00 Vehbi Vakkasoğlu Söyleşisi

Saat: 17.00 Hatice Gökçeli Konseri

Saat: 19.00 Yöresel Etkinlikler

18 Şubat Pazar;

Saat: 12.00 Ahşap Oyuncak Atölyesi

Saat: 13.00 Halay – Halk Oyunları

Saat: 14.00 Tarihçi – Yazar Mehmet Işık Söyleşisi

Saat: 15.00 Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası

Saat: 15.00 Deprem Sergisi Gezisi

Saat: 15.30 Süleyman Güçlü Konseri