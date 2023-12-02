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Kahramanmaraş tekstil fuarı, ziyaretçilerini bekliyor!

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası iş birliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenlenen 4. Kahramanmaraş Tekstil Fuarı, yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kahramanmaraş tekstil fuarı, ziyaretçilerini bekliyor!

Kahramanmaraş tekstil fuarı, ziyaretçilerini bekliyor!

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası iş birliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenlenen 4. Kahramanmaraş Tekstil Fuarı, yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

02 Aralık 2023 Cumartesi 11:19

Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023, düzenlenen etkinlikler ve muhteşem tasarımlı bahçeleriyle özellikle hem depremzede kent halkının rehabilitasyon sürecine hem de esnaflara katkı sunuyor.

Kahramanmaraş’ın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu 23 ülkenin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’le dünyaya tanıtan Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, bu kez Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası iş birliğinde kentin güçlü yönlerinden biri olan tekstil sektörüne dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın değerlerini Uluslararası EXPO 2023’le marka yapmayı hedefleyen Başkan Hanefi Mahçiçek, 4. Kahramanmaraş Tekstil Fuarı’nı vatandaşlarla buluşturdu.

Kahramanmaraş’ın, tekstil sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenen Başkan Mahçiçek, sektörün nabzının tutulacağıKahramanmaraş Tekstil Fuarı’nı ziyaretçilerin beğenisine sunmanın gururunu yaşadı.

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, esnaf oda başkanları, meclis üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, selamlama konuşması yaparak Tekstil Fuarı’nın esnaflara ve kente hayırlı olmasını diledi.

“Pandemi ve deprem felaketinin zararlarını telafi etmek için çaba gösteriyoruz”

Akkurt’un ardından alkışlar eşliğinde kürsüye Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek geldi. Pandemi ve deprem felaketinin izlerini silme adına çaba gösterdiklerini ve özellikle depremzede vatandaşların rehabilitasyonuna katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, “14 Ekim’deki açılışımızda da ifade ettim; Kahramanmaraş, pandemi felaketi yaşadı iki sene, arkasından asrın felaketi depremi yaşadı. Kahramanmaraş halkımızın ve şehrimizin bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı. Gerçekten de ailelerin güzel vakit geçireceği, özellikle esnaflarımızın da satış yapacağı bir alan lazımdı. Buna rağmen Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz ve yerel yönetimlerimiz vakit kaybetmeden çalışmalarına davam ettiler. Gerçekten de özellikle sanayicilerimiz, fabrikalarını ve hasar gören iş yerlerini tamir ettiler, süratle de çalışmaya başladılar. Kahramanmaraş ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiler ama buna rağmen olumsuz etkiler de oldu. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Biz bu eksiklikleri telafi etmek, şehrimizin önde olan sektörlerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtabilmek için EXPO 2023’deki etkinliklerimize devam ediyoruz. Kitap Fuarı düzenlemiştik, gerçekten muhteşem ilgi gördü” dedi.

“Kahramanmaraş’ımızı çok daha iyi konuma hep beraber taşıyacağız”

Topyekûn çalışarak Kahramanmaraş’ı çok daha iyi konuma çıkarmak için çabalayacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Esnaf odalarımızla birlikte Kahramanmaraş’ın öncü sektörlerinden biri olan tekstil alanında fuar düzenleme kararı aldık. Bu kabil fuarlarla hem tanıtım eksikliğimizi aşmak, hem de esnaflarımıza küçük bir ekonomik katkı sağlayabilir miyiz diye çalışmamız lazımdı. Terziler ve Konfeksiyoncular Odamızın düzenlediği Tekstil Fuarı’nı bu yıl birlikte EXPO 2023’de düzenleyelim dedik, kendileri de çok yakın iş birliği içerisinde düzenleyebileceğimizi ifade ettiler. Odalarımızdan çok ciddi katkılar aldık. Hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Esnafımızla çalışacağız, sanayicimizle çalışacağız, yerel yönetimlerimizle çalışacağız, siyasetçilerimizle de daha çok çalışacağız. Kahramanmaraş’ımızı bugünkü bulunduğu konumdan çok daha iyi konuma hep beraber taşıyacağız. Kahramanmaraş’ın bulunduğu yeri emin olun ki eksik görüyoruz. Bu eksikliği hep beraber telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni Kahramanmaraş’ımızı hep birlikte oluşturmaya çalışıyoruz”

AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ve ihya etme noktasında çaba gösterdiklerini kaydederek, “Öncelikle Hanefi Başkanımıza ve Muhlis Başkanımıza bu güzel fuarı şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca, şehrin dirilişinde gayret gösterdikleri için özellikle esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Asrın felaketiyle birlikte gönlümüz kırıldı ama hatıralarımızda güzel anılar var, onları yaşatmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler bizi geçmişe, Kahramanmaraş’ın fuar kültürüne götürüyor. Şehrimizi ihya ve inşa etme noktasında yeni Kahramanmaraş’ımızı hep birlikte oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ayın sonunda inşallah 10 bine yakın kalıcı konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kırsal mahallelerimizdeki köy evlerimizi de tamamlandıkça teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde konutları en kısa sürede teslim etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Konuşmacılar ve vatandaşlar tek tek stantları gezerek, gönüllerince alışveriş yaptı.

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