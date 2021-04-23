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Kahramanmaraş Ülkü ocaklarından 23 nisan mesajı

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş Ülkü ocaklarından 23 nisan mesajı

Kahramanmaraş Ülkü ocaklarından 23 nisan mesajı

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı.

23 Nisan 2021 Cuma 11:27
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Dursun Nar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletinin, bağımsızlık, hürriyet ve kalkınma ülküsünün sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Henüz devletini kurmadan, meclisini açacak kadar milletinin kudretine inanmış büyük dava adamlarının bu kutlu hareketi, aynı zamanda kendi azim ve kararları ile geleceğini kurtarmak isteyen Türk milletinin tarihe karşı muhteşem bir meydan okumasıdır.

Cumhuriyeti kuran milli şuur, bugün de benzer buhranların arasında umut arayan milletimize yol gösteren bir ışık olarak parlamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de demokrasimizin, milli devletimizin ve geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu güvencenin toplumsal dayanağı ve en temiz kaynağı ise ise pırıl pırıl çocuklarımızdır.

Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Bu itibarla yarının büyüklerinin, vatan ve millet sevgisi doğrultusunda iyi yetişmeleri, sorumlu ve duyarlı birer vatandaş olabilmeleri için gereken tüm çabanın gösterilmesi milli bir görev olarak değerlendirilmelidir.

Bu vesileyle çocuklarımızın bu anlamlı ve önemli bayramını kutluyor, geleceğin müreffeh Türkiye’sine katkıda bulunacakları inancıyla üstün başarılar diliyorum.

Bu kutsal vatanı ve Meclis’i emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:50
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından 23 Nisan Mesajı
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