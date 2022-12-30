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Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı

Gastronomi alanında don zamanlarda yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi Ağız atadı Damak zevki Maraş Yemekleri Kitabı ile yeni bir damak tadına yelken açıyor.

Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı

Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı

Gastronomi alanında don zamanlarda yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini toplayan Dulkadiroğlu Belediyesi Ağız atadı Damak zevki Maraş Yemekleri Kitabı ile yeni bir damak tadına yelken açıyor.

30 Aralık 2022 Cuma 19:28

Nazlı imzası ile Maraş Yöresel Lezzetlere imza atılan Kitap’ta Kahramanmaraş Yöresel Ev yemeklerine önem veriliyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay kitap tanıtım programında, ilçesine kazandırdığı Mutfak Müzesi’nde şehrin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarmayı ve bu kültürü turizmde kullanarak yerli ve yabancı turist çekmeye hedeflediklerini söyledi. Başkan Okay, bugün gelinen noktada bu düşüncenin gerçekleştiğini dile getirerek, “Maksadımız hasıl oldu” dedi.

Mutfak Müzesi’nin Kahramanmaraş turizmine olan katkısını dile getiren Başkan Okay, aynı zamanda mutfak kültürünün de gelecek nesillere en doğru ve verimli bir şekilde aktarıldığını ifade etti.

Başkan Okay, programda yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana turizm ile ilgili alt yapı yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımlardan en önemlilerinden bir tanesi de Mutfak Müzesidir. Mutfak Müzemiz açıldığı günden bu yana adeta ziyaretçi akınına uğramaktadır” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANMARAŞ YEMEK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK İÇİN İYİ BİR ŞANS”

Kitap Tanıtım programında açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Şehrimizin tanıtımına dair bir kitap basımı tanıtımı var Mürüvet Nazlı hanımefendi yazmış Tabii Kahramanmaraş'ın yemek kültürünü Hem Türkiye'ye hem Dünya'ya tanıtmak için büyük bir şans ve referans olarak düşünüyorum. Kültürel anlamda da konakta olması sebebiyle tarih anlamında da Kahramanmaraş'a çok büyük katkıları olacak. Ben emeği geçen Mürüvvet Hanım'a teşekkür ediyorum, Dulkadiroğlu belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum gastronomi anlamında Kahramanmaraş'ı ön plana çıkarmak adına çok kıymetli bir eserdir” ifadelerini kullandı.

“GELENEGE DONÜŞTÜRÜLEN ÇOK GÜZEL BİR ESER OLMUŞ!”

Kitap Tanıtım programında açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avukat Ahmet Özdemir ise “Dulkadiroğlu Belediyesi mutfak müzesindeyiz tarihi bir konakta restore edildi ve mutfak Müzesi olarak kullanılıyordu Bugün de burada tam anlamına uygun bir şekilde Maraş yemeklerine ilişkin çok güzel bir eser Dulkadiroğlu belediyemiz bastırmış ama Münevver hanımın imzası var. Münevver hanımefendi yazmış Yaşar Alparslan hocamızın kızı hem mekan hemde kitap ikisi birbirine çok uygun ve Maraş'ın hem kültürünü hem tarihine hemde yemek kültürünü ortaya koyan ve yıllarca devam edecek bir geleneğe dönüştüren çok güzel bir eser olmuş onun için emek veren herkese belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YAZARKEN ASLINI BOZMAMAYA DİKKAT ETTİK”

Eserinin yayınlanması ve tanıtılmasından dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür eden Mürüvvet Nazlı, “Yazarken aslını bozmamaya gayret ettik. Kendi üzerimde onu ağır bir yük olarak hissettim. Maraş tarihi kültür olarak çok değerli çok kıymetli asil, elit, güzel bir yemek kültürü var. Bu kültürü korumak için elimden geleni yaptım. Amacımız Maraş yemek kültürünü zaten kitabın çıkış amacı da buydu Maraş yemek kültürünü bizden sonra ki nesillere bırakacak. Güzel bir kaynak olsun bunu da başardığımı düşünüyorum. 250 tane yemeği tekrar gün yüzüne çıkarttık. Evet bazıları hala daha yapılan yemekler ama bazıları hatta çoğu kısmı geçmişte kalan unutulmuş lezzetler. Biz bunları aileleri gezerekte kendi geçmişte ki büyüklerimizden bilgiler edinerek gün yüzüne çıkarmaya çalıştık onları Yaşar Alparslan'ın da onayı ile güncelledik, tekrar bir düzene koyduk, yaptık deneyimledik, fotoğrafladık sizlerin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.12.2022 20:07
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Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı
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