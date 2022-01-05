Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları müsabakalarda madalyaları topluyor. Son olarak, Çorum’da 36 farklı takımdan yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atıldı.

Büyükşehir’in genç sporcularından Ömer Faruk Çayır, 3 gün süren müsabakalardaki performansıyla 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. Genç sporcu; Kahramanmaraş’a bir madalya daha kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek antrenörlerine teşekkür etti.