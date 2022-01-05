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Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ömer Faruk Çayır, Çorum’da gerçekleştirilen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nda 70 kiloda şampiyon oldu.

Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraşlı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ömer Faruk Çayır, Çorum’da gerçekleştirilen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nda 70 kiloda şampiyon oldu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:00
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları müsabakalarda madalyaları topluyor. Son olarak, Çorum’da 36 farklı takımdan yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atıldı.

Büyükşehir’in genç sporcularından Ömer Faruk Çayır, 3 gün süren müsabakalardaki performansıyla 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak kürsüdeki yerini aldı. Genç sporcu; Kahramanmaraş’a bir madalya daha kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek antrenörlerine teşekkür etti.

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Kahramanmaraşlı Güreşçi Türkiye şampiyonu Oldu
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