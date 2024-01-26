Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere şehre gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile şehir genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden kalıcı konut alanlarında incelemelerde bulundu. Vali MükerremÜnlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Karaloğlu, kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Saha ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, “1 Şubat Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle deprem bölgesinde 41 bin kalıcı konut ve 5 bin köy evinin kurası çekilecek. 6 Şubat tarihi itibariyle de anahtar teslimine başlanacak” dedi.

Alt ve Üstyapısıyla Yeni Yaşam Alanları

Bakan Yardımcısı Karaloğlu açıklamalarının devamında, “Kura çekimi öncesi kalıcı konutların son durumunu yerinde görmek üzere bugün Kahramanmaraş’a geldik. Sosyal donatıları, otoparkları ve yeşil alanlarıyla depremzedelerimiz için oluşturulan yeni yaşam alanlarını yerinde inceledik. İnşallah belirttiğimiz tarihte de kalıcı konut ve köy evlerini vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” cümlelerini kaydetti.