Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 konutun kura çekilişi yapıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir dizi programa katıldı.

Kent protokolü ve bölge milletvekillerinin eşlik ettiği Kahramanmaraş programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dulkadiroğlu ilçesi Akyar mevkiinde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı konutların kura çekimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aylar boyunca bölgede kalarak hem depremzedelere destek olan, hem yardım ve yeniden inşa çalışmalarını koordine eden kamu personeline teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afeti takip eden haftalarda ve aylarda, dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Her afetzedenin yanında olduk, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek verdik, taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık” dedi.

“DEPREM ÇALIŞMALARINA 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK AYIRDIK”

Asrın felaketinin sebep olduğu sıkıntıların altından kalkmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin yol açtığı yıkımların maliyeti 104 milyar doları buluyor. Sadece bu yılın bütçesinde, deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da bütçeden aşağı yukarı aynı meblağda harcama yapmıştık. Dikkat ederseniz bunlar sadece bütçeden yaptığımız harcamaları ifade ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın, özel şirketlerimizin, vatandaşlarımızın, belediyelerimizin katkıları, bunun dışındadır” şeklinde konuştu.

2025 yıldan sonra, ülkenin ve şehirlerin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Bu tablo, Avrupa’daki pek çok ülkenin nüfusundan ve konut sayısından daha yüksek bir inşa faaliyetini ifade ediyor. Böyle bir yükün altından, millî dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle, ancak biz kalkabilirdik.”

Millet ve devlet olarak, deprem bölgesinin ve depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştıklarını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz sadece depremin yıktıklarını yerine koymakla kalmıyoruz. Şehirlerimizi, konutları ve işyerleri yanında, caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz” dedi.