Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,13 kilometre derinlikte yaşandı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.