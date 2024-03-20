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Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,13 kilometre derinlikte yaşandı.

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,13 kilometre derinlikte yaşandı.

20 Mart 2024 Çarşamba 09:19

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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