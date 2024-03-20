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Mehmet Akpınar, “Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanında olacağız”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ferhuşspor’un, Reyhanlıspor ile yaptığı karşılaşmayı tribünden izledi. Akpınar, belediye başkanı seçilmesi durumunda amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olacaklarının sözünü verdi.

Mehmet Akpınar, “Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanında olacağız”

Mehmet Akpınar, “Amatör spor kulüplerimizin her zaman yanında olacağız”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ferhuşspor’un, Reyhanlıspor ile yaptığı karşılaşmayı tribünden izledi. Akpınar, belediye başkanı seçilmesi durumunda amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olacaklarının sözünü verdi.

20 Mart 2024 Çarşamba 10:03

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Ferhuş bölgesindeki mahalleleri ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Bölgesel Amatör Ligi takımı Ferhuşspor’un, Reyhanlıspor ile yaptığı mücadeleyi yerinde izledi. Mehmet Akpınar’ın tribünlere girmesiyle Ferhuşspor 1-0 öne geçerken, karşılaşmada bu skorla bitti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Akpınar, hem ekonomik olarak hem de yürekleriyle amatör spor kulüplerinin yanında olacaklarını söyledi. Gençlerin kendilerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın emaneti olduğunu belirten Akpınar, her mahalleye spor tesisi yapacaklarının sözünü verdi.

AHLAKLI SPORCU YETİŞTİRMEK YENİDEN REFAHLI BELEDİYELERİN ÖNCELİĞİDİR

Ahlaklı sporcu yetiştirmenin Yeniden Refahlı belediyelerin önceliği olduğuna dikkat çeken Akpınar; “Gerçekten duygulandık, gurur duyduk. Biz de Dulkadiroğlu Belediyesi’ni kazandığımız zaman hem yüreğimizle hem de ekonomik olarak amatör spor kulüplerimizin yanında olacağız. Çünkü ahlaklı sporcular yetiştirmek, Yeniden Refahlı belediyelerin önceliklerindendir. Gençlerimiz, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın bize emanetidir. Her mahallede de spor kulüpleri kurarak, spor sahaları açarak gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olacağımızı buradan ifade ediyorum. Ferhuşspor’umuza da Kurtuluşspor’umuza da başarılar diliyorum. Spor kulüplerimiz çözüm ortağımız olacak” ifadelerini kullandı.

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN TESİS MODELİNİ DULKADİROĞLU’NA GETİRECEĞİZ

Osmangazi Belediyesi’nin spor tesisi modelini Dulkadiroğlu’na getireceklerini vurgulayan Akpınar, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nde gezdim, bütün mahallelere spor sahaları açmışlar. Çocuklar o sahalarda hem duşunu alıyorlar hem de çaylarını içiyorlar, dini dersler alıyorlar. Biz de aynı tesislerde yapacağız. Zor şartlarda mücadeleleri sürdürüp gençlerimize sporu sevdiren hocalarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Biz sadece bugün gelmiyoruz. Yarın da geleceğiz, sonrasında da geleceğiz. Geçen hafta da ampüte takımımızı ziyaret etmiştik. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durup spora yönelmesi, Yeniden Refah Partisi’nin hedeflerinden birisidir. Spora önem veriyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar“Amatör Spor Kulüplerimizin Her Zaman Yanında Olacağız”
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