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Kahramanmaraş Havalimanı'nda Şubat istatistiği belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda Şubat istatistiği belli oldu!

Kahramanmaraş Havalimanı'nda Şubat istatistiği belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

20 Mart 2024 Çarşamba 11:47

Şubat ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 21.304, dış hat yolcu trafiği ise 214 olarak gerçekleşti.

Böylece toplamda 21.518 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 224, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplamda 225'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Şubat ayında toplamda 195 ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 36.984, uçak trafiği 349, yük trafiği ise 329 ton olarak gerçekleşti.

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Kahramanmaraş Havalimanında Şubat Istatistiği Belli Oldu!
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