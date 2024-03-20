Kahramanmaraş Havalimanı'nda Şubat istatistiği belli oldu!

Şubat ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 21.304, dış hat yolcu trafiği ise 214 olarak gerçekleşti.

Böylece toplamda 21.518 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 224, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplamda 225'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Şubat ayında toplamda 195 ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ocak-Şubat döneminde Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 36.984, uçak trafiği 349, yük trafiği ise 329 ton olarak gerçekleşti.