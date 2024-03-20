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Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’na Yeni Yeşil Alan

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesine kazandırdığı yeşil alan projelerini hatırlatarak yeni bir çalışmanın daha müjdesini verdi.

Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’na Yeni Yeşil Alan

Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’na Yeni Yeşil Alan

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesine kazandırdığı yeşil alan projelerini hatırlatarak yeni bir çalışmanın daha müjdesini verdi.

20 Mart 2024 Çarşamba 13:28

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesine kazandırdığı ve kazandıracağı yeşil alan projelerini anlattı.

Geçtiğimiz iki dönemde Yalnız Ardıç Millet Bahçesi, Doğal Yaşam Parkı ve Heyecan Bahçesi gibi büyük projelere imza attıklarını dile getiren Başkan Okay, yeni dönemde de iddialı bir proje ortaya koyduklarını aktardı.

Başkan Okay, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimiz günden buyana Dulkadiroğlu’nun zenginliklerini ortaya çıkarma adına büyük çaba harcadık. İlçemizde bulunan ve şehir merkezine olan yakınlığıyla büyük bir fırsat olan orman alanlarını Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle en iyi şekilde değerlendirdik. Doğal yapıya zarar vermeden, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği alanları inşa ederek hizmete sunduk.

Bu kapsamda ilk olarak Doğal Yaşam Parkı’nı tamamlayarak hizmete sunduk. Bu alanımız toplamda 100 dönümden oluşmaktadır. Hemen ardından Doğal Yaşam Parkımızla bir bütünlük sağlayan Heyecan Bahçemizi inşa ederek hizmete sunduk. Yine Yalnız Ardıç Millet Bahçemizi de tamamlayarak hizmete sunduk. Toplamda 400 dönüm alana kurulu millet bahçemizin içerisinde çeşitli sosyal aktivite alanları, konaklama ve barınma alanları mevcuttur. Şehir merkezine olan yakınlığı ve yüksek rakımı bu alanı cazibeli hale getirmektedir. Yeni dönem için de bu projelerimizden elde ettiğimiz deneyim ve tecrübeyle toplamda bin dönümlük bir alanda çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli görüşmeleri yaptık. Diğer sosyal alanlarımızda olduğu gibi bu alanımız içerisinde de seyir kulesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanı bir tesisi kazandırmış olacağız.”

 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Dulkadiroğlu’na Yeni Yeşil Alan
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