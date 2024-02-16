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Kahramanmaraş’ta açılacak olan HG Hospital tasarımı dünya derecesi yaptı!

Kahramanmaraş’ta hizmete açılacak olan bölgenin en büyük özel hastanesi HG Hospital’ın tasarımı, Futurist Architecture tarafından 2023 yılında Dünyanın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi ödülü aldı.

Kahramanmaraş’ta açılacak olan HG Hospital tasarımı dünya derecesi yaptı!

Kahramanmaraş’ta açılacak olan HG Hospital tasarımı dünya derecesi yaptı!

Kahramanmaraş’ta hizmete açılacak olan bölgenin en büyük özel hastanesi HG Hospital’ın tasarımı, Futurist Architecture tarafından 2023 yılında Dünyanın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi ödülü aldı.

16 Şubat 2024 Cuma 18:24

Dünya genelinde özel tasarımların değerlendirildiği ve ödüllendirildiği A' Design Award & Competition’ da, Kahramanmaraş HG Hospital en iyi tasarımlarda 19. sıradan listeye girdi. Mimari tasarımı ve uygulama işlerini , hastane projelerinde deneyimli Cihat Elmas Mimarlık ve Quark Studio Architects tasarım ekibinin yoğun çalışmaları ile ortaya çıkan bu özel tasarım yapılan değerlendirmeler ve jüri oylarıyla 2023 yılında Dünya’ da en iyi 20 tasarımı arasında yer alan tek sağlık tesisiydi ve bu ödül HG Hospital’ı Dünyanın en iyi tasarımına sahip sağlık tesisi yaptı. İtalya’ da yapılan ödül töreninde HG Hospital projesi tasarım ödülünü Cihat Elmas Mimarlık ve Quark Studio Architects ekibi aldı.

HG Holding Kahramanmaraş’a Bölgenin en büyük özel sağlık yatırımını kazandırdı.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Dr. Halil Görsoy’un uzun zamandır bireysel emek ile yaptığı sağlık yatırımı, Kahramanmaraş’a bölgenin en büyük ve en özel hastanesini kazandırdı. 300 yatak kapasitesi ve son teknolojiyle donatılan HG Hospital, kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

HG Hospital, sağlık hizmeti tasarımında sınırları yeniden belirleyen ve geleneksel beklentilerin ötesine geçen bir tesis olarak öne çıkıyor. 32.000 metrekarelik bir alana yayılan son teknolojiye sahip hastane, hastaların, ziyaretçilerin ve personelin bütünsel iyilik hali üzerinde odaklanarak çalışma ortamlarını iyileştirmeyi amaçlayan titiz bir planlama süreciyle tasarlandı.

olma özelliğine sahip olan bu HG Hospital, Cihat Elmas Mimarlık ve Quark Studio Architects tarafından tasarlanmış olup, bir dizi etkileşimli alan ve özel alanlarla devam eden devasa bir sağlık tesisi projesidir. Doğal unsurların manzarasına sahip, iyi aydınlatılmış bekleme alanları, ziyaretçiler için minimum stres sağlamakla birlikte, ofisler ve diğer iç mekanlar, bitkilerle süslenmiş olup, mekânda rahatlatıcı bir ortam sunmaktadır. Yatak başı kontrollü hasta odaları, hastaların çevrelerindeki ortamı yeniden kazanmalarına olanak tanırken, geniş pencereler dışarıdaki manzarayı görmelerini sağlıyor. Yumuşak ahşap kaplamalar, siyah vurgulu kahverengi duvarlar, mermer karo kaplı banyolar ve doğal manzaraları yansıtan tablolar gibi malzemeler, hastane için alışılmışın çok ötesinde ve hastaların iyi hissetmelerini sağlayacak ultra lüks standartlara sahip.

VIP’ ye kadar değişen 150 hasta odası, biri son teknoloji hibrit ameliyathane olmak üzere 8 ameliyathane, Radyasyon Onkoloji ve Medikal Onkoloji , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Acil, Yoğun Bakım, MR, Radyoloji, Anjiyografi, Laboratuvarlar, Kadın Sağlığı Merkezi ve Yönetim Ofisleri gibi uzmanlaşmış bölümler, hastanenin çeşitli tıbbi tüm gereksinimlerini ele alacak şekilde donatılmış.

Hastanedeki ortak alanlar; giyim mağazaları, kuaförler, fırınlar ve kafeteryalar gibi çeşitli olanakları içermektedir. Bu alanlar, genellikle sağlık ortamlarındaki monotonluğu kırarak farklı bir atmosfer sunmaktadır. Tasarım, hastanenin birçok yerinde doğal unsurların entegrasyonunu vurgulamaktadır.

HG Hospital, teknolojisi ve hastalar için sunulan lüks olanaklarıyla güvenilir bir sağlık kurumu olmanın yanı sıra, 300 yatak kapasitesiyle geniş hasta odaları sunmaktadır. Her biri hasta bakımı için önemli olan bu odalar, konfor ve gizlilik sunmaktadır. İç mekanlar için seçilen malzemeler, optimal hasta bakımı için önemli olan lüks ve hijyenin ikili vurgusunu yapmaktadır. Kullanılan malzemeler sadece estetik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yüzeylerin temizlenmesini kolaylaştırarak tüm hastalar için hijyenik bir ortamı teşvik etmektedir. Dünya Tasarım Ödülü alan HG Hospital, çok yakında Kahramanmaraş’ta hizmete açılacak.

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Kahramanmaraş’ta Açılacak Olan HG Hospital Tasarımı Dünya Derecesi Yaptı!
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