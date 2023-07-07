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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta aşırı yüklü kamyon korkuttu!

Kahramanmaraş'ta bir kamyonet, yük hacminin üstünde trafikte ilerlemesi korkuttu.

Kahramanmaraş’ta aşırı yüklü kamyon korkuttu!

Kahramanmaraş’ta aşırı yüklü kamyon korkuttu!

Kahramanmaraş'ta bir kamyonet, yük hacminin üstünde trafikte ilerlemesi korkuttu.

07 Temmuz 2023 Cuma 16:47

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yük taşıma kapasitesini aşarak kamyonete 3 kat fazla plastik geri dönüşüm malzemesi yükleyen sürücüyü aynı yolda ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kanuna göre, yük taşımacılığı yapan kamyonların mekanik olarak taşıyabileceği maksimum ağırlık marka ve modellere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden taşımacılık yapan araçların istiap hadleri yasa tarafından belirlenir ve belli bir standart getirilir. Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir. Karayolunun tüm bölgelerinde her zaman için trafik kontrol noktaları bulunmayabilir. Ama sürücülerin vicdanı kanun ve yönetmeliklere uymayı zorunlu kılmalı ve her şoför bu kurallara titizlikle riayet etmelidir.

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Kahramanmaraş’ta Aşırı Yüklü Kamyon Korkuttu!
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