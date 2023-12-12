Kahramanmaraş’ta bir ilçedeki tüm mahallelerde su kesintisi yaşanacak!

Kamuoyuna Duyuru

Kesinti Nedeni

KASKİ ekipleri, terfi hattındaki arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Ekipler, en kısa sürede sorunu çözmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

İlçeye Su Verilme Süreci

Arızanın başarılı bir şekilde giderilmesinin ardından ilçeye su verilmeye başlanacaktır. KASKİ ekiplerinin çalışmaları tamamlandığında, normal su temini tekrar sağlanacaktır.

Başkanın Teşekkürü

Konuyla ilgili olarak Başkan İbrahim YILMAZCAN, vatandaşlardan gösterdikleri anlayış için teşekkür ederken, yaşanan kesintinin en kısa sürede giderileceğine olan inancını ifade etti.

Kamuoyuna duyurulan bu bilgilerin, ilçe sakinlerinin günlük yaşantısını etkileyebileceği ve sorunun çözümüne yönelik çabaların devam ettiği vurgulanmıştır.