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Kahramanmaraş’ta Dev Yatırım İçin Sona Yaklaşılıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş’ta hayata geçirmeye hazırlandığı dev yatırım için sona yaklaşılırken, yatırımın teknik detayları ve ön protokolü üzerinde istişareler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Dev Yatırım İçin Sona Yaklaşılıyor

Kahramanmaraş’ta Dev Yatırım İçin Sona Yaklaşılıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş’ta hayata geçirmeye hazırlandığı dev yatırım için sona yaklaşılırken, yatırımın teknik detayları ve ön protokolü üzerinde istişareler gerçekleştirildi.

24 Ağustos 2023 Perşembe 17:42

İlk etapta 1 Milyar TL’lik bütçesi, oluşturacağı istihdam alanı ve sunacağı katma değerle Kahramanmaraş’ın vizyon kazanımlarından biri olacak olan TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisi için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, yatırım ortaklığı ve taslak protokol üzerinde istişarelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KMTB) Başkanı Mustafa Narlı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Kahramanmaraş iş dünyasının yatırıma ortak olacağı vurgulanırken, kısa süre içerisinde TUSAŞ, KMTSO ve KMTB arasında ön protokol imzalanacağı açıklandı.

BULUNTU: KAHRAMANMARAŞ UZAY VE HAVACILIK SANAYİ A.Ş. ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN
KTMSO’da gerçekleşen toplantıya ilişkin konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu “TUSAŞ Başkanımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Yatırımın teknik detaylarını görüşürken, yatırımı nasıl büyüteceğimiz ve iş dünyamızın bu yatırıma nasıl ortak olacağına ilişkin görüşmeler yaptık. Bu bizimde özlediğimiz ve hayal ettiğimiz bir proje. Bu nedenle projeyi iş dünyası olarak çok önemsiyoruz. Artık adım adım sona yaklaşıyoruz. Oda olarak şirket kurulum çalışmalarına başladık. Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Sanayi A.Ş. şehrimize hayırlı olsun” dedi.

BOZDOĞAN: TESİSİMİZİ BÜYÜTMEYİ ARZULUYORUZ
TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdağan ise, “Bugün oda başkanlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ta kurulum çalışmalarına devam ettiğimiz TUSAŞ yatırımını görüştük. TUSAŞ olarak Kahramanmaraş’ta Türkoğlu OSB içerisinde yer kiraladık. Kiraladığımız yerin TUSAŞ’ın ihtiyaçlarına uyumlu hale gelmesi için müteahhitlik hizmetlerini başlattık. Ancak bu tesisinin ileri düzeyde daha büyük bir tesis haline getirilebilmesi için odalarımız başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla görüşmeler yapıyoruz. Tesisimizi büyütmeyi arzuluyoruz. Tesisi büyütürken de Kahramanmaraşlı sanayicilerin de bu tesise katkı sağlamasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Dev Yatırım İçin Sona Yaklaşılıyor
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