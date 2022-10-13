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Kahramanmaraş’ta ‘Doğuş’ Rüzgarı

Kahramanmaraş’ta BB Estetik Seda Balkarlı Güzellik Merkezi’nin 12. Yıl dönümü kutlamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş’ta ‘Doğuş’ Rüzgarı

Kahramanmaraş’ta ‘Doğuş’ Rüzgarı

Kahramanmaraş’ta BB Estetik Seda Balkarlı Güzellik Merkezi’nin 12. Yıl dönümü kutlamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

13 Ekim 2022 Perşembe 11:33

Tekerek Şubede gerçekleştirilen kutlama etkinliği ilk olarak halk oyunları ve folklor gösteriyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yıl dönümü etkinliğine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitir Okur’da katıldı.

Ünlü sanatçı Doğuş’un da eşlik ettiği protokol üyeleri, Mehmet Ali ve Seda Balkarlı çiftinin Kahramanmaraş’a yeni kazandırdığı “Your Life” kliniğinin açılışı dolayısıyla kurdele kesti.

Kliniğin tanıtılması ve içerisinin gezilmesinin ardından sanatçı Doğuş sahne aldı.

Herkes tarafından büyük ilgi gören Doğuş’un konserinde, katılımcılar doyasıya eğlendi. Konserin ardından Tütüncü AVM çekiliş ile 46 kişiye çeşitli hediyeler verdi.

Programla ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Seda Balkarlı, hem yeni kliniğin açılışı hem de yıl dönümü kutlamasından dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yıl dönümüne özel yaptıkları indirim ve kampanyaların kısa bir süre daha geçerli olacağını ifade eden Balkarlı, “BB Estetik olarak Kahramanmaraş’ta uzun bir süredir vatandaşlara hizmet veriyorduk. Artık Your Life kliniğimizi de bünyemize kattık. Bundan sonra daha geniş kapsamlı çalışmalarımız olacak. Bizleri takipte kalın” dedi.

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Kahramanmaraş’ta ‘Doğuş’ Rüzgarı
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