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Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “Çarşımızda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugün çalışmalarımızı tamamlayarak çarşımızı hizmete hazır hale getireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş’ta esnaflar Kocaeli çarşısı’na yerleşmeye başladı

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “Çarşımızda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugün çalışmalarımızı tamamlayarak çarşımızı hizmete hazır hale getireceğiz” dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması için Kocaeli Valiliği tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşıda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede ticari faaliyetler başlayacak.

Hayırlı Olsun

Esnafların geçici iş yerlerine taşınmaya başladığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz kura çekiminin ardından Kocaeli Çarşısı’nda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımıza dün de anahtarlarını teslim ettik. Esnaflarımız da geçici iş yerlerine yerleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çarşımızda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugün çalışmalarımızı tamamlayarak çarşımızı hizmete hazır hale getireceğiz. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’a ve Kocaeli’ne teşekkür ediyoruz. Geçici çarşımız esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Esnaflar Kocaeli çarşısı’na Yerleşmeye Başladı
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