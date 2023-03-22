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Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!

Büyükşehir Belediyesi, 29 hatla şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor. 87 araçla sağlanan toplu taşıma hizmetiyle günlük toplamda 25 bin vatandaşın ücretsiz ulaşımı sağlanıyor.

Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!

Kahramanmaraş’ta günlük 25 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor!

Büyükşehir Belediyesi, 29 hatla şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmetini sürdürüyor. 87 araçla sağlanan toplu taşıma hizmetiyle günlük toplamda 25 bin vatandaşın ücretsiz ulaşımı sağlanıyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:52

Şehirde temizlikten altyapıya, enkaz kaldırmadan su hizmetlerine tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Vatandaşların şehir içi ulaşımda sorun yaşamaması için 20 Şubat tarihinde belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmetine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart Çarşamba günüitibariyle de özel halk otobüslerini hizmete aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüsleriyle 29 hatla verilen ücretsiz toplu taşıma hizmetinden günlük toplamda 25 bin vatandaş faydalanıyor. Toplamda 87 araçla sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetiyle vatandaşlar; geçici barınma alanlarının yanı sıra Çocuk Hastanesi, Otogar, Kuyumcukent, Doğukent, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Binevler, Güneşevler, Sanayi,Madalyalı Kavşak, TOKİ Evleri, Aksu, Boğaziçi, Kamu Külliyesi veKültürpark gibi pek çok noktaya ulaşım sağlayabiliyor. Şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Günlük 25 Bin Yolcunun Ulaşımı Sağlanıyor!
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