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Kahramanmaraş’ta hafta sonu sınav heyecanı

Kahramanmaraş’ta 2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 31 bin 488 öğrenci katıldı.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu sınav heyecanı

Kahramanmaraş’ta hafta sonu sınav heyecanı

Kahramanmaraş’ta 2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 31 bin 488 öğrenci katıldı.

05 Eylül 2021 Pazar 15:50
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Korona virüs (Covid-19) salgınına uygun şekilde yapılan sınavlarda öğrenciler sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde çocuklarına dua ederek destek oldular.

Hafta sonu yapılan sınavlara; Afşin’den 2 bin 826, Andırın’dan bin 400, Çağlayancerit’ten 802, Dulkadiroğlu’ndan 4 bin 559, Ekinözü’nden 310, Elbistan’dan 4 bin 571, Göksu’ndan bin 618, Nurhak’tan 498, Onikişubat’tan 11 bin 282, Pazarcık’tan bin 347, Türkoğlu’ndan 2 bin 275 olmak üzere toplam 31 bin 488 öğrenci katılım sağladı.

2021 adaylık kaldırma sınavına Onikişubat ilçesinden bin 339 aday katılırken, açık öğretim kurumları 2021-2022 2. dönem sınavı ise, Dulkadiroğlu’ndan 185, Elbistan’dan 119, Türkoğlu’ndan 435 olmak üzere 739 kişi sınavlarda yer aldı.

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Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Sınav Heyecanı
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