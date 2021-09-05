Kahramanmaraş’ta hafta sonu sınav heyecanı

Korona virüs (Covid-19) salgınına uygun şekilde yapılan sınavlarda öğrenciler sınıflarda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde çocuklarına dua ederek destek oldular.

Hafta sonu yapılan sınavlara; Afşin’den 2 bin 826, Andırın’dan bin 400, Çağlayancerit’ten 802, Dulkadiroğlu’ndan 4 bin 559, Ekinözü’nden 310, Elbistan’dan 4 bin 571, Göksu’ndan bin 618, Nurhak’tan 498, Onikişubat’tan 11 bin 282, Pazarcık’tan bin 347, Türkoğlu’ndan 2 bin 275 olmak üzere toplam 31 bin 488 öğrenci katılım sağladı.

2021 adaylık kaldırma sınavına Onikişubat ilçesinden bin 339 aday katılırken, açık öğretim kurumları 2021-2022 2. dönem sınavı ise, Dulkadiroğlu’ndan 185, Elbistan’dan 119, Türkoğlu’ndan 435 olmak üzere 739 kişi sınavlarda yer aldı.