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Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i anlatan Hilye-i Şerif sergisi

Kahramanmaraş’ta 4 yıllık el emeği hat sanatı Hilye-i Şerif sergisi açıldı.

Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i anlatan Hilye-i Şerif sergisi

Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i anlatan Hilye-i Şerif sergisi

Kahramanmaraş’ta 4 yıllık el emeği hat sanatı Hilye-i Şerif sergisi açıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 18:41

4 yıllık el emeği, göz nuru Hilye-i Şerif sergisi görücüye çıktı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Mevlid Kandil’ine ithafken 4 hattat ile hazırladığı "Uyanış Hilye-i Şerif" koleksiyonunu görücüye çıkardı.

Cuma namazı sonrası Türkiye’nin 3’ncü büyük cami Abdulhamidhan’da açılan sergiye binlerce kişi katıldı. Koleksiyonda sülüs sanatıyla yazılan 8 adet el yazması Hilye-i Şerif ve Peygamber Efendimiz'in insanlığa ışık tutan vasıflarının anlatıldığı 2 adet kıblegah ürün kataloğu bulunuyor. 4 usta hattatın 4 yılda yazdığı, Peygamber efendimizin fiziki özelliklerini anlatan levhalar3 gün boyunca Abdulhamidhan sergi salonunda sergilenecek.

Bulundukları mekanları bereketlendiren, onları gören gözlerin ışığını artıran levhalar olarak isimlendirilen Hilye-i Şerif’lerin etkinliğine Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, burada açıklamasında; “2018 bu yana Kahramanmaraş olgunlaşma enstitüsü geleneksel el sanatları alanındaki arkadaşlarımızın yaptığı 8 adet hilye ve 2 adet kıblegahtan oluşan Mevlid-i Nebi Haftasına yönelik olarak hazırladığımız çok özel bir sergi için Abdulhamidhan Camisindeyiz. Cuma namazına müteakiben yaptığımız bu etkinlikte Peygamber efendimizin fiziki özelliklerini anlatan levhaları burada sergiledik. Bu levhalar bulundukları mekanları bereketlendiren, onları gören gözlerin ışığını artıran, bulundukları mekanlarda insanların sağlık, sıhhat, afiyet, esenliğine katkıda bulunan önemli levhalar. Yazı sanatının da en üst seviyesi. Bir nevi bitirme tezi. Yazı sanatına ustalar “Rabbi Yessir” le başlarlar. İcazetlerini de hilye yazarak alırlar. O yüzden bu levhalar çok sık yapılan levhalar değil, çok emekli ve büyük levhalar. 10-14 Ekim arasında da Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü sergi salonumuzda sergimize devam edeceğiz dedi.

Son Güncelleme: 07.10.2022 18:47
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i Anlatan Hilye-i Şerif Sergisi
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