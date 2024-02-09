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Kahramanmaraş’ta İçmesuyu Projesinde Büyük İlerleme Kat Edildi

Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinde 12 kilometrelik isale hattının imalatı hızla sürerken, arıtma tesisinin de inşası yükseliyor.

Kahramanmaraş’ta İçmesuyu Projesinde Büyük İlerleme Kat Edildi

Kahramanmaraş’ta İçmesuyu Projesinde Büyük İlerleme Kat Edildi

Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinde 12 kilometrelik isale hattının imalatı hızla sürerken, arıtma tesisinin de inşası yükseliyor.

09 Şubat 2024 Cuma 18:00

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda şehir genelinde alt ve üstyapı imalatlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirdiğiDüzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinin inşası hızla devam ediyor.

300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında ilçeye; 12 kilometre isale hattı, 2 adet içmesuyu deposu ve 1 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi kazandırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede isale hattının imalatı hızla sürerken, arıtma tesisinin de inşası yükseliyor.

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Pazarcık’ın içmesuyu sorununun uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş’ta İçmesuyu Projesinde Büyük İlerleme Kat Edildi
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