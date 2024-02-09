Kahramanmaraş’ta İçmesuyu Projesinde Büyük İlerleme Kat Edildi

Pazarcık’ın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için 300 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Düzbağ Hattı Bağlantısı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi projesinde 12 kilometrelik isale hattının imalatı hızla sürerken, arıtma tesisinin de inşası yükseliyor.