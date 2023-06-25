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Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
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Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması noktasında 54 araç ve 110 personelle şehir genelinde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon ve zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması noktasında 54 araç ve 110 personelle şehir genelinde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon ve zararlılarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

25 Haziran 2023 Pazar 17:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için şehir genelinde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon ve zararlılarla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 54 araç ve 110 personelle yürütülen çalışmalarla, geçici konaklama merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken bitkiler de haşerelere karşı ilaçlanıyor. Rutin olarak sürdürülen çalışmalarla, ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu gerçekleştirilirken,zararlıların popülasyonlarındaki artışların da önüne geçilerek halk sağlığının korunması sağlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta İlaçlama Ve Dezenfeksiyon Seferberliği
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