Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumak için şehir genelinde temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon ve zararlılarla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 54 araç ve 110 personelle yürütülen çalışmalarla, geçici konaklama merkezleri başta olmak üzere ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken bitkiler de haşerelere karşı ilaçlanıyor. Rutin olarak sürdürülen çalışmalarla, ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu gerçekleştirilirken,zararlıların popülasyonlarındaki artışların da önüne geçilerek halk sağlığının korunması sağlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.