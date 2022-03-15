Kahramanmaraş’ta karabuğday projesi tanıtıldı

Toplantıya Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personellerinden Dr. Ahmet Güneş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel, Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantıda Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinden Proje Koordinatörü Mühendis Seval Örnek'in yapmış olduğu açılış konuşması ve Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç'ın proje tanıtımının ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Dr. Ahmet Güneş, Karabuğday tarımı hakkında sunum gerçekleştirdi ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Toplantının son kısmında söz alan Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş ise Karabuğday bitkisinin Çölyak hastalığındaki önemi hakkında bilgiler verdi.