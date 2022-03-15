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Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş’ta 118 işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığınca yapılacak olan 10 bin sürekli işçi alımı kapsamında Kahramanmaraş’a çeşitli kadrolarda 118 kadro verildi.

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş’ta 118 işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş’ta 118 işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığınca yapılacak olan 10 bin sürekli işçi alımı kapsamında Kahramanmaraş’a çeşitli kadrolarda 118 kadro verildi.

15 Mart 2022 Salı 11:39
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Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Söz konusu alımlar çerçevesinde bakanlık bünyesine Kahramanmaraş’ta da 118 sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI, 22 MART'A KADAR SÜRECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 10 bin sağlık personeli yerleştirmesi için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 22 Mart'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 5 BİN 175'İ HEMŞİRE

Alınacak sözleşmeli personelin 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle:

Son Güncelleme: 15.03.2022 11:44
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Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş’ta 118 Işçi Alımı Yapacak
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