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Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
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Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı

Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Kültür Sanat Sezonu etkinliklerinde Ocak ayı takvimi belli oldu. Programlar kapsamında sergi, konser, söyleşi ve tiyatro türünde birbirinden özel 17 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı

Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı

Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Kültür Sanat Sezonu etkinliklerinde Ocak ayı takvimi belli oldu. Programlar kapsamında sergi, konser, söyleşi ve tiyatro türünde birbirinden özel 17 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Kültür Sanat Sezonu” etkinlikleri Ocak ayında da devam ediyor.

2 – 30 Ocak tarihleri arasında sergiden konserlere, söyleşilerden tiyatrolara kadar toplam 17 etkinlik edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluşacak. Takvim kapsamında; Haadi Mousavi ve Şahin Aslan’ın objektifinden çıkan “Elimin Emeği” adlı sergi ziyaretçilerine kapılarını açarken, “Çırpınırdı Karadeniz” eserinin güçlü sesi Azerin konseri kulakların pasını silecek.

Minik izleyicileri de etkinliklerde özel bir hafta bekliyor; 5 gün boyunca birbirinden eğlenceli 5 tiyatro gösterisi “Çocuk Festivali” kapsamında sahne alacak.

Ocak Kültür Sanat Sezonu etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/11/01/ocak-ayi-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi adresinden ulaşılabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
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