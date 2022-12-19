Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u...
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine...
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu Beğeni Topladı
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu...
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim...

Kahramanmaraş’ta Sıra Gecesi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Büyükşehir Belediyesi, NFK Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği düzenledi. Müzikseverlerin adeta akın ettiği konserde Grup Sıra, Anadolu’nun farklı yörelerinden birbirinden nadide eserleri dinleyiciler için seslendirdi.

Kahramanmaraş’ta Sıra Gecesi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Kahramanmaraş’ta Sıra Gecesi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Büyükşehir Belediyesi, NFK Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği düzenledi. Müzikseverlerin adeta akın ettiği konserde Grup Sıra, Anadolu’nun farklı yörelerinden birbirinden nadide eserleri dinleyiciler için seslendirdi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:02

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye kadar çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sıra Gecesi’ne müzikseverler adeta akın etti. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Grup Sıra; Urfalıyam Dağlıyam, Urfa’nın Etrafı, Merdo, Mihriban, Nemrudun Kızı, Maraş’tan Bir Haber Geldi, Mardinli Güzel Yârim, Mevlâm Gül Diyerek ve Antebin Hamamları gibi Anadolu’nun farklı yörelerinden birbirinden nadide eserleri müzikseverler için seslendirdi. Çiğ köfte ikramının da yapıldığı programda dinleyiciler alkışla ritim tuttu ve hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da eşlik ettiği konserde müzikseverler dakikalarca koroyu alkışladı.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Sıra Gecesi etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin beğenisine ve ilgisine göre çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Grup Sıra’ya teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Hayrettin Güngör, program sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek muhabbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sıra Gecesi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası mesajı
Fatih Ölmez, “Faiz takıntısı ülkeyi batırdı”
Fatih Ölmez, “Faiz takıntısı ülkeyi batırdı”
Kahramanmaraş'ta ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ Etkinliği Yapıldı
Kahramanmaraş'ta ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ Etkinliği Yapıldı
Osmanlı Hanedanına Ait Puşideler "Maraş İşi"Yle Yenileniyor
Osmanlı Hanedanına Ait Puşideler "Maraş İşi"Yle Yenileniyor
Rektör Yasım, KSÜ’nün önceliklerini sıraladı!
Rektör Yasım, KSÜ’nün önceliklerini sıraladı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber