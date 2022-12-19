Kahramanmaraş’ta Sıra Gecesi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye kadar çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sıra Gecesi’ne müzikseverler adeta akın etti. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte Grup Sıra; Urfalıyam Dağlıyam, Urfa’nın Etrafı, Merdo, Mihriban, Nemrudun Kızı, Maraş’tan Bir Haber Geldi, Mardinli Güzel Yârim, Mevlâm Gül Diyerek ve Antebin Hamamları gibi Anadolu’nun farklı yörelerinden birbirinden nadide eserleri müzikseverler için seslendirdi. Çiğ köfte ikramının da yapıldığı programda dinleyiciler alkışla ritim tuttu ve hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da eşlik ettiği konserde müzikseverler dakikalarca koroyu alkışladı.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Sıra Gecesi etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin beğenisine ve ilgisine göre çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Grup Sıra’ya teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Hayrettin Güngör, program sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek muhabbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.