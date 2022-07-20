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Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Kahramanmaraş’ta vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi, asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Kahramanmaraş’ta vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi, asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:56
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki öğretmen Ferda B’yi telefonla arayarak, kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak, ‘operasyon yapıyoruz, dün bir dolandırıcılık oldu, evindeki altınları kontrol etmemiz gerekli, operasyonda sizin de desteğiniz olacak’ dedi.

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle evinde bulunan 700 bin TL tutarında altını ikametin yakınında bulunan elektrik trafosu yanına bıraktı. Bıraktığı altınları iki kişinin almasının ardından kendisini arayan kişilere ulaşamayan Ferda B., polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde dolandırıcılık şebekesinin izini sürdü. Şüphelilerin birini Kahramanmaraş’ta, diğerini Şanlıurfa’da olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan İlhan T. (20) ile Kadir A. (21) emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş’ta Telefon Dolandırıcıları Yakalandı
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