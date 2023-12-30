Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları’nda sona yaklaşıldı!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de yer aldığı program, AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. Burada düzenlenen yeni dönemin ilk ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan heyet, ilçe başkanlığına yeni atanan Mehmet Bölükbaşı’nı tebrik ederek yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

6 Şubat Hatıra Ormanı’nda Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetin daha sonraki durağı ise depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini yaşatmak adına Elbistan Belediyesi tarafından oluşturulan 6 Şubat Hatıra Ormanı oldu. Burada düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Elbistan Öğretmenevi’nin Temeli Atıldı

Elbistan programı, Kaymakamlık ziyaretiyle devam etti. Elbistan Kaymakamı Yusuf Ataman’ı ziyaret eden heyet, yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Heyet ardından Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ni ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Program, Elbistan Öğretmenevi’nin temel atma töreniyle devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elbistan’a kazandırılacak yeni Öğretmenevi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temeli atılan yeni Öğretmenevi’nin Elbistan’a hayırlı olmasını diledi.

TOKİ Konutları’nda Sona Yaklaşıldı

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetin ilçedeki son durağı ise Karaelbistan Mahallesi’nde hayata geçirilen TOKİ Konutları oldu. Alanda incelemelerde bulunan heyet, son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde TOKİ Konutlarımız hızla yükseliyor. Bir kısmı tamamlanmak üzere. Karaelbistan’daki TOKİ Konutlarının yapımında da sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgeye ulaşım sağlayan yolları yeniledik. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşacak” diye konuştu.