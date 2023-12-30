Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı

Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları’nda sona yaklaşıldı!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları’nda sona yaklaşıldı!

Kahramanmaraş’ta TOKİ konutları’nda sona yaklaşıldı!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 13:10

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de yer aldığı program, AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. Burada düzenlenen yeni dönemin ilk ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan heyet, ilçe başkanlığına yeni atanan Mehmet Bölükbaşı’nı tebrik ederek yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

6 Şubat Hatıra Ormanı’nda Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetin daha sonraki durağı ise depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini yaşatmak adına Elbistan Belediyesi tarafından oluşturulan 6 Şubat Hatıra Ormanı oldu. Burada düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Elbistan Öğretmenevi’nin Temeli Atıldı

Elbistan programı, Kaymakamlık ziyaretiyle devam etti. Elbistan Kaymakamı Yusuf Ataman’ı ziyaret eden heyet, yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Heyet ardından Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ni ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Program, Elbistan Öğretmenevi’nin temel atma töreniyle devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elbistan’a kazandırılacak yeni Öğretmenevi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temeli atılan yeni Öğretmenevi’nin Elbistan’a hayırlı olmasını diledi.

TOKİ Konutları’nda Sona Yaklaşıldı

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetin ilçedeki son durağı ise Karaelbistan Mahallesi’nde hayata geçirilen TOKİ Konutları oldu. Alanda incelemelerde bulunan heyet, son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde TOKİ Konutlarımız hızla yükseliyor. Bir kısmı tamamlanmak üzere. Karaelbistan’daki TOKİ Konutlarının yapımında da sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgeye ulaşım sağlayan yolları yeniledik. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşacak” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta TOKİ Konutları’nda Sona Yaklaşıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!
Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!
Kahramanmaraş’ta mevlevî gösterisi!
Kahramanmaraş’ta mevlevî gösterisi!
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Yeni Yıl Mesajı!
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Yeni Yıl Mesajı!
Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!
Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!
İl Başkanı Çevik, ‘Kahramanmaraş'ın Temel İhtiyaçları Dahi Karşılanamıyor’
İl Başkanı Çevik, ‘Kahramanmaraş'ın Temel İhtiyaçları Dahi Karşılanamıyor’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber