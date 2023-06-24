Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat...
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...

Kahramanmaraş’ta toz bulutu bıktırdı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı esnasında su kullanılmaması nedeniyle oluşan toz bulutu tepkilere neren oluyor.

Kahramanmaraş’ta toz bulutu bıktırdı

Kahramanmaraş’ta toz bulutu bıktırdı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı esnasında su kullanılmaması nedeniyle oluşan toz bulutu tepkilere neren oluyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 16:47

6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde binlerce bina yıkıldı, yaklaşık 56.000 konut da orta ve ağır hasarlı oldu.

Depremde direkt yıkılan ve acil yıkılması gereken konutların yıkım işlemleri tamamlandı ve enkazları da kaldırıldı.

Şimdi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı devam ediyor.

Ancak yıkım sırasında su kullanılmaması ve kentin toz bulutu ile kaplanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Toz Bulutu Bıktırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı
Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı
Kahramanmaraş’ta orman yasağı!
Kahramanmaraş’ta orman yasağı!
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret
Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber