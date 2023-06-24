Kahramanmaraş’ta toz bulutu bıktırdı

6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde binlerce bina yıkıldı, yaklaşık 56.000 konut da orta ve ağır hasarlı oldu.

Depremde direkt yıkılan ve acil yıkılması gereken konutların yıkım işlemleri tamamlandı ve enkazları da kaldırıldı.

Şimdi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı devam ediyor.

Ancak yıkım sırasında su kullanılmaması ve kentin toz bulutu ile kaplanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.