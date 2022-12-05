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KAMFOD, Türkoğlu’na fotoğraf turu düzenledi!

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) ekibi Kahramanmaraş’ın gelişen ve büyüyen yüzü Türkoğlu ilçesine fotoğraf turu düzenledi.

KAMFOD, Türkoğlu’na fotoğraf turu düzenledi!

KAMFOD, Türkoğlu’na fotoğraf turu düzenledi!

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) ekibi Kahramanmaraş’ın gelişen ve büyüyen yüzü Türkoğlu ilçesine fotoğraf turu düzenledi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 17:57

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ ve KAMFOD Başkanı Baki ÖZDOĞAN’ın öncülüğünde gerçekleşen gezi turu ilçeye yapılan yatırımlar kültürel ve sosyal alanda yapılan çalışmalar yerinde incelenerek fotoğraflandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ’un Türkoğlu ilçesinde sosyal, kültürel, sanatsal ve birçok alanda yaptığı yatırımlar ile ‘Yeni Nesillere Metropol İlçe’ emanet ediliyor.

KAMFOD ekibiyle yapılan gezi turunda Başkan OKUMUŞ’un ilçeye kazandırdığı ve sanatsal yönleriyle halkın beğenisini kazanan Değirmen Park, Vadi Park, Su Park ve Beyoğlu İlçesinin de içerisinde bulunduğu birçok yatırım yerinde incelenerek fotoğraf sanatçıları tarafından kayıt altına alındı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ’un geziye ilişkin yaptığı açıklamada ilçenin doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarıldığını, “Yeni Nesillere Metropol İlçe” emanet ediyoruz diyerek yapılan çalışmaların gelecek vadettiğini belirtti.

Başkan Okumuş: “KAMFOD ekibine ilçemize yaptığı gezi turundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim yeni nesillere emanet edecek mega projelerimizi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizin vizyon projeleri olan birçok projeyi halkımızın beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizi her geçen gün büyüterek geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmaların sanata, ekonomiye, sosyal hayata dokunarak ilçemizin refahını da yükseltmeyi hedefliyoruz. İlçemizdeki yatırımlar bugüne veya yarına yönelik değil geleceğe yönelik yatırımlardır. Gelecek nesillere metropol ilçe emanet ederek hedeflediğimiz vizyon projelerimizin ne kadar uzun süreli ve kalıcı yatırımlar olduğunu gösteriyoruz.” dedi.

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan geziye ilişkin açıklamalarında: “Öncelikle bize bu gezide öncülük eden Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde yapılan yatırımları profesyonel ekibimizle yerinde inceleyerek fotoğrafladık. Yapılan çalışmalar ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Türkoğlu ilçesinde yapılan yatırımlara baktığımızda sanata olan yatırımların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu ilçenin hedeflenen değerinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Yapılan çalışmalardan ve verdiği emeklerden dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Son Güncelleme: 05.12.2022 19:23
Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu’na Fotoğraf Turu Düzenledi!KAMFOD
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