KAMTİAD Başkanı Işık ve Yönetiminden Başkan Görgel’e Ziyaret

Ziyarette KAMTİAD’ın amacı, hedefleri ve Kahramanmaraş ‘ın ticareti üzerine görüş alış verişin de bulunuldu.

Amacımız Kahramanmaraş’ımızın Ticaret alanında gelişmesini ve markalaşmasını sağlamak.

KAMTİAD Başkanı IŞIK, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Ticaret ve İş İnsanlarımızın, sorunlarının neler olduğu çok iyi biliyoruz, bu sorunları KAMTİAD olarak, her platformda dile getirdiklerini ve üzerinde durduklarını belirterek, amaçlarının Kahramanmaraş’ın Ticaret alanında gelişmesini sağlamak olduğunu belirterek, yaptığı işin maddi büyüklüğüne bakılmaksızın Kahramanmaraş şehrimizde ticaret yapan her iş insanımızın kazançlı çıkmasını istiyoruz. Kahramanmaraş ilimizde ticaretin gelişmesini sağlamak adına her kesim ile görüşeceklerini söyledi.

Işık, Bugün Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı Sayın Görgel’e Kahramanmaraş’ta yaşayan Ticaret iş insanlarımızın bazı sorunlarını dile getirdik. Fırat Başkan Kahramanmaraş için çalışan başarılı siyasetçilerimizden birisidir. Kendisinden bu konuda her türlü destek sözü aldık. İfadelerini kullandı.