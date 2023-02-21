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Karacasu’ya konteyner kent inşa ediliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu çadır kent ve Karacasu Kampüsü’nde inşa edilen konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Karacasu’ya konteyner kent inşa ediliyor!

Karacasu’ya konteyner kent inşa ediliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu çadır kent ve Karacasu Kampüsü’nde inşa edilen konteyner kentte incelemelerde bulundu.

21 Şubat 2023 Salı 15:13

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gece gündüz sahada olan ve çalışmaları koordine eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu çadır kent ve Karacasu Kampüsü’nde inşa edilen konteyner kentte incelemelerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede devam eden çalışmalarla ilgili son bilgileri aldı. Programın devamında Başkan Hayrettin Güngör ve Memduh Büyükkılıç, şehrin farklı noktalarında depremzedelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acılarını paylaştı.

Şehrimizi El Birliğiyle Ayağa Kaldıracağız

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımızın da desteğiyle şehrimizde enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama ve altyapı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da yoğun bir çalışma var. Toplamda 105 belediyemiz şehrimizde depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun gayret gösteriyor. Hamdolsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir mesafe kat edildi. Konteyner ve çadır kent kurulumları devam ediyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve yardıma gelen ekiplerimizle birlikte el birliğiyle şehrimizi tekrardan ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

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Karacasu’ya Konteyner Kent Inşa Ediliyor!
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