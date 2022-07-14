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KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
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KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

15 Temmuz 2016’da, tarihimizin en karanlık gecelerinden birine tanıklık ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine sızan FETÖ terör örgütü mensubu hainlerin kalkışması sonucu, 251 vatan evladı şehit oldu, yine darbeye “dur” diyen binlerce insanımız yaralandı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

15 Temmuz 2016’da, tarihimizin en karanlık gecelerinden birine tanıklık ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine sızan FETÖ terör örgütü mensubu hainlerin kalkışması sonucu, 251 vatan evladı şehit oldu, yine darbeye “dur” diyen binlerce insanımız yaralandı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 13:49
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15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin irfanı, azim ve kararlılığı ve yine vatanına sadık güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadelesi ile engellendi.

Ne mutlu milletimize ki, hainler bu kez hedeflerine ulaşamadı.

Vatanı uğruna, bayrağı uğruna, değerleri uğruna, demokrasisi uğruna meydanlara inen milyonlarca insan, 15 Temmuz’un o karanlık gecesini aydınlatarak, bir destana dönüştürdü.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesi, hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun... Yine bu gecede kahramanca direnen gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

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