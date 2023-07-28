KMTSO Başkanı Buluntu, Basınla Buluştu

6 Şubat’ta art arda yaşanan yıkıcı depremler sonrası özellikle sanayi alanında ağır yara alan Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak ve kenti Türkiye’nin üretim gücünde söz sahibi yapmak adına mesaisini sürdüren Başkan Mustafa Buluntu öncülüğündeki Ticaret ve Sanayi Odası, depremin ilk anından itibaren önemli bir refleks göstererek, önemli çalışmalara imza attı. KMTSO Başkanı Buluntu, yapılan bu çalışmaları anlatmak üzere Basınla İstişare Toplantısı’nda basın mensuplarıyla buluştu.

ŞEHRE GELEN TÜM BAKANLARA SORUN VE TALEPLERİMİZİ AKTARDIK

Depremin ardından tüm üyelerle birlikte koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Depremin ilk gününden itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile tüm üyelerimizle beraber koordineli bir şekilde çalıştık. TOBB Başkanımız ve İçişleri Bakanımızla toplantılar yaptık. OSB Başkanlarımızla nasıl bir reaksiyon alalım diye çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Basında birçok ulusal ve yerel kanalda şehrimizin ve iş dünyamızın durumuyla alakalı röportajlar yaptık. İş dünyasından gelen talepleri objektif bir şekilde değerlendirdik ve canlı yayında da bunları söyledik.Deprem sonrası süreçte şehrimize gelen tüm bakan ve siyasi parti liderlerine iş dünyamızın sorun, sıkıntı ve taleplerini aktardık. Sanayimizin son durumuyla ilgili bilgi verdik. Bu çerçevede Kahramanmaraş sanayisinin ve iş insanlarımızın nelere ihtiyaç duyduğunu birebir ilettik ve çözüm noktasında istişarelerde bulunduk.

YENİ SANAYİ SİTESİ KURULACAK

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile odamız işbirliğinde Çınarlı bölgesine kurulacak olan Yeni Sanayi Sitesi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin dönüm arazi üzerine kurulması planlanan tesiste 1.210 işletmenin yer alması ve 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE KAHRAMANMARAŞ ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENECEK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncü şirketlerinden TUSAŞ’ın bölgeyi canlandırmak ve hem üretim hem de istihdam noktasında bir hareketlilik oluşturmak adına şehrimize yapacağı 1 milyar TL’lik yatırımın lansman toplantısını gerçekleştirdik. Türk Savunma Sanayii’nin öncü şirketlerinden biri olan ve uçaklara yönelik ürettiği parçalarla adını dünyaya duyuran TUSAŞ’ın 1 milyar liralık bütçeyle Kahramanmaraş’a gerçekleştirdiği bu yatırım, kadim ve kahraman şehrimizi inşallah bir üst lige taşıyacak.



KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN YERİNDE ÇÖZÜM

Kahramanmaraş’ta Küçük Sanayi Sitemiz ve onun haricinde de hizmet sektörünü ilgilendiren birçok esnaf grubumuz var. Bizim üyemiz olsun yâda olmasın iş dünyasını ilgilendiren her alanda inisiyatif aldık ve inisiyatif almaya da devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nin durumunu biliyoruz. Deprem sonrası 2500 işyerinden 1200’ünün hasar aldığı ve/veya yıkıldığı Küçük Sanayi Sitesi için yapılan girişim ve toplantılar neticesinde yerinde çözüm modeli uygulanacak. Bu noktada esnaflarımız eğer isterlerse jeolojik etütlerini yaptırıp, ruhsat alıp kendi gayrimenkullerini yaptırabilecekler.



TOMSUKLU SANAYİ ALANI İLAN EDİLDİ

Girişim ve taleplerimiz neticesinde Tomsuklu atış alanındaki 9.100 dönümlük alanın sanayi alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.Şehrimize, esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun.

TEKSTİL İHTİSAS OSB İÇİN ŞANTİYE KURULUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bildiğiniz üzere Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin altyapı ihalesi tamamlanmıştı. İhalemizin tamamlanmasıyla birlikte Tekstil İhtisas OSB’mizde şantiye çalışmaları başladı. Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şu anda 3 bin 500 dönümlük saha yatırımcıya açılmış durumda. Peki, bu ne anlama geliyor? OSB’miz hayata geçmesiyle birlikte bu yeni yatırımı ve beraberinde yeni istihdamı getirecek. Dolayısıyla Tekstil İhtisas OSB’mizin faaliyete geçmesiyle birlikte kahraman şehrimizin ekonomisi de büyük anlamda canlanacak. Tabii şu anda sadece şantiye kurulum çalışmaları başladı, inşallah en kısa zamanda da geniş bir katılımla temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz.

KADIN İŞVERENLERE HİBE DESTEĞİ

Odamız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen ve 500 bin Dolar tutarında olan ‘Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi’ni hayata geçirdik.



TÜRK-ALMAN KONFERANSI

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Almanya’nın Başkent Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Konferansı’na katıldık. Özellikle Avrupa’daki, Almanya’daki iş dünyasından tedarik zincirlerindeki rotayı deprem bölgelerindeki kuruluşlara çevirmelerini istedik. Tarım ürünlerinde, sanayi tesislerinde, sanayi üretimlerinde bizlere pozitif ayrımcılık göstermelerini rica ettik.”