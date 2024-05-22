KSÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı!

Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan KSÜ heyeti, Azerbaycan’ın en köklü ve en büyük üniversitesi olan Bakü Devlet Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Elçin Babayev ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın imzaladığı protokolün imza töreni Bakü Devlet Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Protokolün imza töreninde KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Bakü Devlet Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve basın mensupları da yer aldı.

Protokol, Bakü Devlet Üniversitesi ve KSÜ arasında öğrenci değişim programlarını ve bilimsel projelerde ortak çalışmaları ve tarihi ve kültürel ilişkilerin canlılığının devam ettirilmesini içeriyor.

Protokolün imzalanmasının ardından Rektör Babayev, KSÜ heyetine Bakü Devlet Üniversitesinin kuruluşundan günümüze tarihi gelişimini, araştırma merkezlerinive laboratuvarları gezdirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.