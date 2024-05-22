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KSÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) farklı ülkelerdeki üniversitelerle ikili anlaşmalar imzalayarak uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.

KSÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı!

KSÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) farklı ülkelerdeki üniversitelerle ikili anlaşmalar imzalayarak uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:08

Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan KSÜ heyeti, Azerbaycan’ın en köklü ve en büyük üniversitesi olan Bakü Devlet Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Elçin Babayev ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın imzaladığı protokolün imza töreni Bakü Devlet Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Protokolün imza töreninde KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Bakü Devlet Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve basın mensupları da yer aldı.

Protokol, Bakü Devlet Üniversitesi ve KSÜ arasında öğrenci değişim programlarını ve bilimsel projelerde ortak çalışmaları ve tarihi ve kültürel ilişkilerin canlılığının devam ettirilmesini içeriyor.

Protokolün imzalanmasının ardından Rektör Babayev, KSÜ heyetine Bakü Devlet Üniversitesinin kuruluşundan günümüze tarihi gelişimini, araştırma merkezlerinive laboratuvarları gezdirerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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KSÜ Ile Bakü Devlet Üniversitesi Arasında Işbirliği Protokolü Imzalandı!
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