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KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, talep şikâyet ve memnuniyetlerini dinledi.

KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, talep şikâyet ve memnuniyetlerini dinledi.

25 Şubat 2022 Cuma 09:28
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KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğünde gerçekleşen yönetim-öğrenci buluşmasına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın yanı sıra, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, ilgili daire başkanları, şube müdürleri, personel ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Üniversitemizde 56 ülkeden 2 bin 500 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Can, “Bütün öğrencilerimizi ailelerinin bizlere emaneti olarak görüyor ve bu anlayışla öğrenci meselelerine yaklaşıyoruz. Ülkelerinden uzakta eğitim gören uluslararası statüdeki öğrencilerimizin meselelerine aynı titizlikle yaklaşıyoruz. Onlara ailelerinden ve ülkelerinden uzak kalmanın eksikliğini yaşatmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, sizlerin en iyi şekilde yetişerek ülkelerinize ve insanlığa hizmet etmeniz en büyük hedefimiz. Üniversitemizde kazandığınız becerilerle ülkelerinize hizmet edecek, Türkiye’nin gönüllü kültür elçileri olarak bizi temsil edeceksiniz.” dedi.

1992 yılında kurulan KSÜ’nün 30 yılı geride bıraktığını hatırlatan Rektör Can, 30. yıldönümü kapsamında gerçekleştirmesi planlanan etkinliklere ilişkin uluslararası öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

30. yılımızda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin sayısını artıracaklarını ifade eden Rektör Can, uluslararası öğrencilere de, liderlik, özgüven, girişimcilik gibi bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerde aktif olarak görev almaları tavsiyelerinde bulundu.

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