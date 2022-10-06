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Ksü Tıp Fakültesi Dekanlığına Hafize Öksüz Atandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hafize Öksüz atandı.

Ksü Tıp Fakültesi Dekanlığına Hafize Öksüz Atandı

Ksü Tıp Fakültesi Dekanlığına Hafize Öksüz Atandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Hafize Öksüz atandı.

06 Ekim 2022 Perşembe 18:00

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Makamında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, dekanlık görevini Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hafize Öksüz’e devretti.

Devir-teslim töreninde konuşan Rektör Yasım “Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan hizmet etmektir.” diyerek “Bizlerin amacı vazifede olduğumuz süre içerisinde elimizden geldiği kadar iyi işler yapıp bizden sonra gelecek olanların işlerini kolaylaştırmaktır." şeklinde konuştu.

Rektör Yasım, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Mehmet Bekericoğlu’na teşekkür ederken Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Hafize Öksüz’e de yeni görevinde başarılar diledi.

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Ksü Tıp Fakültesi Dekanlığına Hafize Öksüz Atandı
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