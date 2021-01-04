Ksü Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Torpille Personel Alım İddası

Bugün sosyal medyada Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde torpille personel alındığı ile ilgl çok sayıda paylaşım yapıldı.

İddaya göre KPSS Puanı 65 olan bir Fizik Tedavi Teknikeri torpille işe alındı.

Sosyal medyada #yükümüzağır hasthağiyle yapılan paylaşımlarda Fizik Tedavi teknikerlerinin 85 puanla bile atanamadığı ancak KSÜ'de 65 puanla atama yapıldığı idda edildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. Fizik tedavi teknikerleri olarak 85 üstü puanlarla atanamıyorken Kahramanmaraş üniversitei hastanesi özel alıma çıkıyor kpss puanı 65 olan bir atanıyor.#yükümüzağır sesimizi duyan yok FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLERİ artık mağdur olmak istemiyor duyun sesimizi.