KSÜ’de Refah İçin basın açıklaması düzenlendi

Filistin’de yaşanan soykırımı lanetlemek ve İsrail’in katliamlarını protesto ederek basın açıklaması yapmak amacıyla KSÜ Merkez Cami önünde gerçekleştirilen etkinliğe KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, dekanlar, akademik/idari personel, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklaması öncesinde protokol üyeleri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan yapmış olduğu konuşmada “Öncelikle Cumanızı kutlarım. Bu önemli anda Filistinli kardeşlerimize bir nebzede olsa destek olmak, onların kimsesiz olmadıklarını dünyaya haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Rabbim bu şahitliğimizi kabul eylesin. Filistin’in tarihine baktığımızda Müslümanlar ve ecdadımız Osmanlı Devleti ne zaman bölgeden çekilmek zorunda kalmışsa bölgede kan ve gözyaşı eksik olmamıştır. Gerek 1099 yılındaki Haçlı mezalimi gerekse I. Dünya Savaşından sonraki süreçte ve 21. yüzyılda işlenen soykırım bizlere bu coğrafyalara sahip çıkmamız gerektiğini haykırıyor. Bu dava bir avuç Filistinlinin omuzlarına yüklenemeyecek kadar ağır ve zor. Vaat edilmiş toprak propagandasıyla politikalar sergileyenler kendi hezeyanları içinde boğulacak. Filistin ve mazlum coğrafyaların halkları bekledikleri özgürlüğe kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise “Filistin halkının haklı davasına destek olmak için bir aradayız. 7 Ekimden bu yana Terör devleti İsrail’in soykırım faaliyetleri içerisinde bulunduğuna şahitlik etmekteyiz. Eğer Müslümanlar olarak meydana gelen bu vahşetten dersler almazsak tarih boyunca yeni Netanyahu'lar ve Firavunlar aynı zulmü tekrar edecek. Eğer bizler aslımıza döner Kur’an ve sünneti hayatımıza tatbik edersek Allah nurunu tamamlar ve bu zulümleri onların başına geçirir. Filistin’in bazı devletler tarafından tanınmasını çok önemli ve değerli buluyorum. Temennim odur ki bu devletlerin sayısı artar. Filistin çok zaman geçmeden özgürlüğüne kavuşur.” dedi.

Basın açıklaması öncesinde kısa bir konuşma yapan KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Danışmanı ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, “Dünyanın bütün ülkelerinde üniversiteler vicdan sahibi insanlar ve insani kaygılar taşıyan göstericiler, Filistin’de yaşananlar karşısında yerlerinde duramıyor. Filistinli kardeşlerimiz mukaddes Kudüs'ün özgürlüğü için tüm Müslümanlar adına cihat ediyorlar. Tam 75 yıldır devam ettirilmekte olan bu zulüm artık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bizler Cuma namazı çıkışı toplanarak adil şahitlik yapalım, bu yük Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına çok ağır, bir omuz da biz verelim diye toplanmış bulunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Basın açıklaması yapmak üzere kürsüye gelen KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş ise “Dönem başından beri üçüncü basın açıklamamızı yapıyoruz. Bu açıklama içeride ve dışarıda yaptığımız faaliyetlerden sadece birisi. Bu demek oluyor ki işgalci İsrail Siyonist Devleti, yaptığı katliamlara hala devam ediyor. Pazar gecesi ise Refah'a sığınmak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizi uykularında bombalamış ve yakarak şehit etmiştir. Maalesef bununla da kalmamış Refah kentini de bombalayarak masum canlara kıymıştır. 7 Ekim'den beri lanetlediğimiz gibi yine işgalci Siyonist İsrail Devletini lanetliyoruz. Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesinin derhal bu kararı uygulamasını bekliyoruz. Vicdani duyarlılığı olan tüm halkların ayağa kalkmasını istiyoruz. Asıl teröristin İsrail olduğunu, Hamasın ülkesini savunan bir grup mücahit olduğunu, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için savaştığını tüm dünyaya haykırıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Yeniler Öğrenci Topluluğu adına açıklama yapmak üzere kürsüye gelen Burak Karataşcı ise “Tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de katliamlar devam ediyor. İnanıyoruz ki hak galip gelecek batıl zail olacak. Ancak burada insanlık Filistin gibi ciddi bir imtihan ile sınanacak. Bizler mazlumların yanında yer alarak sesimizin çıktığı kadar bu zulmün önlenmesi için çabalayacağız. Kudüs’ü ve Filistin’i özgür kılana kadar bu mücadelemiz devam edecek.” dedi.

“Refah için Basın Açıklaması” etkinliği Mısırlı doktora öğrencisi Hüsamettin Mennaoğlu’nun yapmış olduğu dua ile sona erdi.