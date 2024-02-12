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Kurtlar TOKİ’ye Yeni Toplu Taşıma Hattı Hizmete Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kurtlar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan 78/B numaralı yeni otobüs hattının 13 Şubat Salı günü hizmete başlayacağını duyurdu.

Kurtlar TOKİ’ye Yeni Toplu Taşıma Hattı Hizmete Başlıyor

Kurtlar TOKİ’ye Yeni Toplu Taşıma Hattı Hizmete Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kurtlar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan 78/B numaralı yeni otobüs hattının 13 Şubat Salı günü hizmete başlayacağını duyurdu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 20:07

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni gelişim bölgesi Kurtlar Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yeni toplu taşıma hattını hizmete alıyor. 13 Şubat Salı günü hizmete başlayacak 78/B numaralı hat; Büyükşehir Belediyesi Durağından başlayıp Madalyalı Kavşak – Araç Muayene İstasyonu – Önsen Yolu - Kurtlar Mahallesi güzergâhını takip ederek TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 13 Şubat Salı günü hizmete başlayacak 78/B numaralı Büyükşehir Belediyesi – Kurtlar TOKİ otobüslerinin hareket saatine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Kurtlar TOKİ’ye Yeni Toplu Taşıma Hattı Hizmete Başlıyor
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