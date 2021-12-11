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Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor

Dünyaca ünlü ve tescilli "Maraş dondurması"nın konu edildiği yönetmenliğini Ahmet Karaağaç, senaristliğini ise Banu Şentürk'ün üstlendiği Külahıma Anlat sinema filminin çekimleri Kahramanmaraş'ta yapılıyor.

Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor

Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor

Dünyaca ünlü ve tescilli "Maraş dondurması"nın konu edildiği yönetmenliğini Ahmet Karaağaç, senaristliğini ise Banu Şentürk'ün üstlendiği Külahıma Anlat sinema filminin çekimleri Kahramanmaraş'ta yapılıyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:30
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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 6 ay önce projesine başlanılan "Külahıma Anlat" sinema filminin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kent merkezinde çekimlerine başlanıldı.

Filmin sponsoru MADO'nun Trabzon Bulvarındaki pastanesinde gerçekleştirilen çekimler sırasında gazetecilere açıklama yapan yapımcı Cüneyt Şentürk, Kahramanmaraş'ın filme hem esnaf hem resmi kurumlar olarak dört koldan sahip çıktığını, salgın süreci sonrası herkesi güldürecek bir film olacağını söyledi.

Yönetmen Ahmet Karaağaç ise Kahramanmaraş'ın misafir perverliğinin, örf ve adetlerinin anlatılacağı aile komedisi olacağını, dondurmanın başlangıçtan bugüne kadar gelen hikayesinin anlatılacağını vurguladı.

Pastane çekimlerinde dondurma şovu yaparak bir sahnede rol alan MADO yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait Kanbur, "Maraş olunca elbette destek olmamız gerekiyor. Hele de dondurma olunca gönlümüzle destek veriyoruz. Konu dondurma olunca her şeyimizle içerisindeyiz. Bizim gayemiz Kahramanmaraş'ı Dünya'da anlatmak. Çünkü biz dondurmanın içinde doğduk ve bunun içinde büyüyoruz." dedi.

Filmde "Mehmet usta" rolü ile Mehmet Kanbur'u canlandıracak olan oyuncu Naci Taşdöğen ise şunları kaydetti:

"Bu rol gerçekten zor bir karakter. Biz Mehmet beyle de oturduk ve biraz sohbet ettik. Bana, 'Komutan beni oynamak kolay değil' deyince 'Usta ben bir oynayayım da gör' dedim ve 'bunu söyleyen adam bu rolü de oynar' dedikten sonra birlikte oturduk ve bana kahve ısmarladı. Biz gelmeden önce de araştırdık. Buraya geldiğimizde de fikirler aldık. Film komedi ama bu karakter biraz tatlı sert bir rolde."

Oyuncu Max Bendo da, bu filmde oynamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Film ana kadrosunda Okan Karacan, Tuğba Özay, Soner Enmutlu gibi isimler yer alırken, Nisan ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Son Güncelleme: 11.12.2021 19:43
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Maraş Dondurmasının Anlatılacağı ‘Külahıma Anlat’ Filminin Çekimleri Yapılıyor
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