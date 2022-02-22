Mavi Kapaklar İçin Engellileri Aşıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından başlatılan ve onlarca engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yapan Mavi Kapak projesi devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin engellilere yönelik oluşturduğu engelli hizmet masası tarafından organize edilen Mavi Kapaklar, ilçe genelinden toplanıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından görevlendirilen engelli personel Oktay Uzunca, büyük bir gayretle vatandaşların topladığı mavi kapakları yerinde teslim alıyor.

Doğukent mahallesinde site görevlisi olarak çalışan Cafer Fındık, topladığı mavi kapakları Dulkadiroğlu Belediyesi’ni arayarak teslim etti. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü anlatan Fındık, “Dulkadiroğlu Belediyemizin böyle bir çalışma yaptığını duydum. Ben de görev yaptığım apartmanlardan ve çevreden bu mavi kapakları topladım. Belediyemizin yetkililerine teslim ettim. İnşallah bir engelli vatandaşlımıza umut olur” dedi.

Vatandaşın projeye gösterdiği öneme teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediyesi görevlisi Oktay Uzunca, “Dulkadiroğlu Belediyemizin engelliler masasında görevliyim. Ben de engelli bir birey olarak engelli kardeşlerimize belediyemiz adına gerekli desteği sağlıyorum. Mavi kapak projemizi uzun yıllardır devam ettiriyoruz. İlçe genelinde bulunan kapak toplama istasyonlarımız dışında vatandaşlarımızın bireysel çabalarına da destek oluyoruz. Bugün Cafer abimiz topladığı kapaklarla bir engelli kardeşimizin daha tekerlekli sandalyeye kavuşmasına vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

