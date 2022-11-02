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Medikal – Ortopedi ve Sağlık Sektöründe Marka Olacağız

KAMTİAD – Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği, Kahramanmaraş’ta İş dünyasında birlik ve beraberlik için çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Medikal – Ortopedi ve Sağlık alanlarında faaliyet’te bulunan firmaların sorunlarına çözüm olabilmek adına İbrahim Kafalıgönül başkanlığında, Medikal-Ortopedi ve sağlık komisyonu kurarak bu sektördeki firmaların sorunlarının çözümlerine katkı sağlayacaklar.

Medikal – Ortopedi ve Sağlık Sektöründe Marka Olacağız

Medikal – Ortopedi ve Sağlık Sektöründe Marka Olacağız

KAMTİAD – Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği, Kahramanmaraş’ta İş dünyasında birlik ve beraberlik için çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Medikal – Ortopedi ve Sağlık alanlarında faaliyet’te bulunan firmaların sorunlarına çözüm olabilmek adına İbrahim Kafalıgönül başkanlığında, Medikal-Ortopedi ve sağlık komisyonu kurarak bu sektördeki firmaların sorunlarının çözümlerine katkı sağlayacaklar.

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:45

Medikal, Ortopedi ve Sağlık Komisyonu Başkanı İbrahim Kafalıgönül yapmış olduğu basın açıklamasında,

“2014 yılı itibariyle Medikal sektöründe Kahramanmaraş’a hizmet ediyorum, KAMTİAD üyelerimizden Medikal-Ortopedi ve sağlık komisyonu çatısı altında, Yaşam Medikal, N-life Ortopedi, SM Sina medikal öncülüğünde bir araya gelerek, Kahramanmaraş’ın Medikal-Ortopedi ve Sağlık üzerine faaliyet’te bulunan firmaların sorunlarına çözüm bulabilmek ve sektördeki başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Medikal, Ortopedi ve Sağlık alanlarında faaliyette bulunan firmalarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız, Bundan dolayı sektörümüzün gelişmesinin yanı sıra, sağlık konusu çok önemli bir konu, sağlık alanı vatandaşlarımızıda ilgilendiriyor. Sağlık sektöründen hizmet alan Kahramanmaraş’lı vatandaşlarımızın da sağlık alanında kaliteli hizmet almış olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Hem sektörümüz kazansın hem de vatandaşlarmız kazansın istiyoruz.. KAMTİAD Başkanımız Hasan Esat Işık önderliğinde firmalarımızın markalaşma yolunda yol alacaklarını ve Medikal-Ortopedi ve Sağlık firmaları müşterilerimizin medikal-ortopedi ve sağlık üzerine tüm ihtiyaçlarını Kahramanmaraş ilimizde tedarik edecekleri şekilde çalışmalar yapılarak, bu sektördeki kayıpları en aza indirmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

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