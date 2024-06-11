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Mehmet Özer “Memura bayram ikramiyesi verilmeli”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Memura Bayram İkramiyesi Verilmeli” dedi.

Mehmet Özer “Memura bayram ikramiyesi verilmeli”

Mehmet Özer “Memura bayram ikramiyesi verilmeli”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Memura Bayram İkramiyesi Verilmeli” dedi.

11 Haziran 2024 Salı 10:59

Memurların ikramiye dışı bırakılmasının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını savunan Mehmet Özer şunları kaydetti;

“Kurban bayramına sayılı günler kaldığı şu zaman diliminde kamuda bayram ikramiyesi almayan çalışan olan memurlarımızın bu haklı talebinin hayata geçirilmesini ısrarla bir kez daha vurguluyoruz

Yıllardır ifade ettiğimiz üzere çalışan kesim arasında enflasyondan en fazla etkilenenler memurlar ve kamu görevlileri olmaktadır. En son imzalanan toplu sözleşmelerde dahi işçilerle memurlar arasında büyük bir uçurum oluşturulmuştur. Kamu işçileri yıllardır ikramiye almaktayken, memurlarımızın bu haktan faydalanamaması hakkaniyete ve adalete de aykırıdır.

Yurdumuzun en ücra köşelerine kadar hizmet götüren ve vatandaş memnuniyetini sağlayan kamu görevlilerimiz, alınan her karar sonrasında kendilerini dışlanmış ve unutulmuş hissetmektedir. İşçiye, emekliye ikramiye verilirken memurların bu uygulamanın ısrarla dışında tutulması kamu görevlilerini hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Memurların da Bayram İkramiyesi alması, kamu görevlilerinin yıldan yıla eriyen alım gücünün hiç olmazsa bayramlar vesilesi ile bir nebze olsun yükseltilmesini sağlayacak, çalışma barışına ve adaletin tecellisine katkıda bulunacaktır. Adalet de bunu gerektirir.

Memurların ikramiye kararının dışında tutulmasının maliyet ve kaynak dahil olmak üzere hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Bayram öncesinde Hükümet, 3 milyon kamu görevlisini unutmamalı, memur ailesini boynu bükük bırakmamalıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır gündemde tuttuğumuz bu talebimizin hayata geçmesini talebimiz bir kez daha dile getiriyor ve gereğinin yapılmasını istiyoruz.”

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Mehmet Özer “Memura Bayram Ikramiyesi Verilmeli”
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