Mer'aş kebap dev kampanyayla açıldı: 40 tl'ye istediğin kadar ye!

Kahramanmaraşlı İşletmeci Doğan Gündeş, 20 yıllık tecrübesini Mer’aş Kebap ile taçlandırdı. Orhan Gazi Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde 250 metrekarelik kapalı alanı ve 100 kişilik kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Mer’aş Kebap, modern ve nostaljiyi bir arada barındıran salonuyla şimdiden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hijyen, kalite ve lezzeti bir arada sunan Mer’aş Kebap, özellikle aile ve arkadaş gruplarının aranan adresi oldu.





SINIRSIZ TAVUK IZGARA KİŞİ BAŞI SADECE 40 TL!



Kahramanmaraş’ta uzun yıllar lokanta sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Mer’aş Kebap İşletme Sahibi Doğan Gündeş, damak tadına önem verenler ve yemeyi sevenler için açılışa özel büyük bir kampanya yaptıklarını söyledi. Gündeş, “Sektörde faaliyet gösterdiğimiz 20 yıllık süre zarfında Kahramanmaraş’ın lezzet yapısını, damak tadını çok iyi öğrendik. Sektörde edindiğimiz tecrübelerimizi de yeni işyerimiz Mer’aş Kebap aracılığıyla, vatandaşlarımızın istediği lezzet ve kalitede beğeniye sunuyoruz. İşletmemizde kebap çeşitleri, kilo ile tavuk ızgara, pide ve lahmacun çeşitleri, tava çeşitleri, eli böğründe gibi et ürünleri var. Açılışa özel de tavuk ızgarada güzel bir kampanya yaptık. Limitsiz tavuk ızgarayı kişi başı 40 TL’den veriyoruz. Bu kampanyamız Ramazan ayına kadar devam edecek. Ramazan ayında yine kampanyalarımız olacak” dedi.

Mer’aş Kebap’ın geniş, ferah ve nezih bir mekan olduğunu aktaran Gündeş, şu ifadelere yer verdi: “İşletmemiz, Abdülhamid Han Kavşağından Abdülhamid Han Camii’ne giderken hemen soldaki ilk işletme. Mer’aş Kebap olarak Kahramanmaraş’ın her yerine paket servis hizmeti sağlıyoruz. Müşterilerimiz, 0 544 215 03 44 telefon numarasından bizlere ulaşabilir ve @mer_askebap sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir.”