Mesut Dedeoğlu “Fiziki deprem bitti ama fiili deprem devam ediyor”

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bölükbaşı’nın seçim ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Coşkulu ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışa, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu, İlçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Seçim ofisi açılışında konuşan İl Başkanı Süleyman Tekerek, yerel yönetimlerin çalışmalarının yetersizliği üzerinden iktidarı eleştirdi. Tekerek, “Mevcut belediye partisi, 15 senedir Elbistan’da sahte belediyecilik mi yapıyordu da gerçek belediyecilik yazmışsınız. Bunu yazmaya utanmıyor musunuz? 15 yıldan beri insanlara sihirbazlık mı yaptınız? Gerçek belediyeciliği İYİ Parti ile görecekler” dedi.

VATANDAŞI HİÇ DÜŞÜNMÜYORLAR

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, deprem sonrası, orta hasarlı binalar, rezerv alanlar ve alınamayan ruhsatların durumuna dikkat çekti. Bu tempoyla gidilirse ara sokaklardaki ağır hasarlı binaların 8-10 yılda kaldırılacağını savunan Dedeoğlu, “Bu tabloyu gördükçe kahroluyoruz. Kahramanmaraş’ta fiziki deprem bitti ama fiili deprem devam ediyor. Orta hasarlı binalar, rezerv alanları, uygun olmayan alanlar ve alınamayan ruhsatlar sorununu çözemiyorlar. Vatandaşa yazık değil mi? Elbistan’da da yapılan imar yanlışlıklarını hepimiz biliyoruz” ifadesini kullandı. 31 Mart sonrası sorunların çok kısa sürede çözüleceğinin sözünü veren Dedeoğlu, “Kahramanmaraş’ı mağdur ettiler, yine edecekler. Bunlara dersi sandıklarda verelim” dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Partiye katılanlara rozet takıldı.