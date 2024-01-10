Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!

Dedeoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "

Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Dezenformasyonun oldukça yaygın hale geldiği ve doğru bilginin değerinin çok daha fazla anlaşıldığı günümüz şartlarında gazetecilik mesleği hayati bir önem taşır hale gelmiştir. Gazeteciler; büyük bir özveri ile görevlerini ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Haber adına verdikleri bu mücadele, saygıyı fazlasıyla hak etmektedir. Özellikle yerel basınımız, ilimizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte ve ekonomik, kültürel, sosyal gelişiminde etkin bir rol üstlenmektedir. İlimizin gelişmesinde katkı sağlayan, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile mesleğini icra eden tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği, “Basın ulusun ortak sesidir” bilinciyle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."