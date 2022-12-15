Meteoroloji’den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli yağışların beklendiği bildirilen Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecek ve Balıkesir hariç) Marmara, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.