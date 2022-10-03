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Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi, “Kitaplar Ülkesi” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi

Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi, “Kitaplar Ülkesi” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 14:28

Şehirde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Kitaplar Ülkesi” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak sahnelenen gösteriye minikler yoğun ilgi gösterdi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuklar Etkinliklere Yoğun İlgi Gösteriyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Konserden tiyatro gösterisine, resim sergisinden konferansa kadar çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuklara yönelik de birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimize çocukların gösterdiği yoğun ilgi bizleri de son derece memnun ediyor. Bu noktada çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi
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